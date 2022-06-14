İSKİ İstanbul BEŞİKTAŞ su kesintisi: 14 Haziran 2022 Salı Beşiktaş sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Beşiktaş sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Haziran 2022 Salı tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 14 Haziran 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

14 HAZİRAN 2022 SALI BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

BEŞİKTAŞ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin yayınladığı duyuruya göre, 14 Haziran 2022 tarihinde İstanbul’un su kesintisi yaşayacağı ilçeler ve mahalleler listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beşiktaş Mecidiye Mah,Levent Mah,Levazım Mah,Ulus Mah,Türkali Mah,Nisbetiye Mah,Kuruçeşme Mah,Balmumcu Mah,Arnavutköy Mah,Akat Mah,Gayrettepe Mah,Etiler Mah,Bebek Mah Nispetiye-Etiler İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. 14.06.2022 04:07 14.6.2022 11:00 İstanbul Beşiktaş Levazım Mah,Kuruçeşme Mah,Gayrettepe Mah,Ulus Mah,Nisbetiye Mah,Levent Mah,Balmumcu Mah,Arnavutköy Mah,Akat Mah,Etiler Mah,Dikilitaş Mah,Bebek Mah Nispethiye Caddesi 700 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır 14.06.2022 01:21 14.6.2022 11:00

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