İSKİ İstanbul BAYRAMPAŞA su kesintisi: 17 Nisan 2022 Pazar Bayrampaşa sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
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İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Nisan 2022 Pazar günü İstanbul'da Bayrampaşa ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Bayrampaşa ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 17 Nisan 2022 Bayrampaşa su kesintisi listesi…
İstanbul Bayrampaşa sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 17 Nisan 2022 Pazar tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...
17 NİSAN 2022 PAZAR BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ
İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.
BAYRAMPAŞA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.
|İl
|İlçe
|Mahalle/ Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Esenler
|Havaalanı Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|17.04.2022 14:07
|17.4.2022 15:30
|İstanbul
|Küçükçekmece
|Fevzi Çakmak Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|17.04.2022 12:15
|17.4.2022 15:00
|İstanbul
|Eyüp
|Rami Yeni Mah,Rami Cuma Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|17.04.2022 11:32
|17.4.2022 14:00
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Battalgazi Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|17.04.2022 10:52
|17.4.2022 15:00
|İstanbul
|Esenler
|Fatih Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|17.04.2022 10:56
|17.4.2022 13:30
|İstanbul
|Maltepe
|İdealtepe Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|17.04.2022 10:36
|17.4.2022 14:00
|İstanbul
|Şişli
|Eskişehir Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|16.04.2022 23:38
|17.4.2022 1:30
|İstanbul
|Beyoğlu
|Yenişehir Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|16.04.2022 23:38
|17.4.2022 1:30
|İstanbul
|Çatalca
|Atatürk Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|16.04.2022 17:13
|17.04.2022 00:00