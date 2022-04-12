İSKİ İstanbul BAYRAMPAŞA su kesintisi: 12 Nisan 2022 Salı Bayrampaşa sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
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İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 12 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'da Bayrampaşa ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Bayrampaşa ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 12 Nisan 2022 Bayrampaşa su kesintisi listesi…
İstanbul Bayrampaşa sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 12 Nisan 2022 Salı tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 12 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...
12 NİSAN 2022 SALI BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ
İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.
BAYRAMPAŞA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.
|İl
|İlçe
|Mahalle/ Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Şile
|Kumbaba Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 15:30
|12.4.2022 17:00
|İstanbul
|Fatih
|Şehremini Mah,Mevlanakapı Mah
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 15:05
|12.4.2022 18:00
|İstanbul
|Eyüp
|Rami Yeni Mah,Rami Cuma Mah,Düğmeciler Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 13:18
|12.4.2022 17:00
|İstanbul
|Arnavutköy
|Mustafa Kemal Paşa Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 11:05
|12.4.2022 18:00
|İstanbul
|Başakşehir
|Şamlar Mah,Kayabaşı Mah
|Kayabaşı Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebi İle İşletme Dışı Kalmıştır.
|12.04.2022 14:22
|12.4.2022 17:00
|İstanbul
|Arnavutköy
|Boğazköy İstiklal Mah
|Kayabaşı Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebi İle İşletme Dışı Kalmıştır.
|12.04.2022 14:22
|12.4.2022 17:00
|İstanbul
|Çatalca
|Çakıl Mah
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 14:03
|12.4.2022 16:00
|İstanbul
|Sultangazi
|Malkoçoğlu Mah
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|12.04.2022 13:45
|12.4.2022 17:00
|İstanbul
|Beykoz
|Çiğdem Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 13:41
|12.4.2022 15:00
|İstanbul
|Kadıköy
|Merdivenköy Mah,Dumlupınar Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 13:30
|12.4.2022 16:30
|İstanbul
|Eyüp
|Düğmeciler Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 13:18
|12.4.2022 15:00
|İstanbul
|Maltepe
|Gülsuyu Mah,Gülensu Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 12:55
|12.4.2022 14:30
|İstanbul
|Üsküdar
|Güzeltepe Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 08:45
|12.4.2022 13:00
|İstanbul
|GAZİOSMANPAŞA
|Bağlarbaşı Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 12:00
|12.4.2022 15:00
|İstanbul
|Eyüp
|Güzeltepe Mah,Emniyettepe Mah
|Kağıthane-Alibeyköy 400Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|12.04.2022 11:58
|12.4.2022 14:00
|İstanbul
|Şişli
|Meşrutiyet Mah,Halaskargazi Mah,19 Mayıs Mah
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 11:40
|12.4.2022 17:00
|İstanbul
|Tuzla
|Aydıntepe Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 11:46
|12.4.2022 14:00
|İstanbul
|Silivri
|Danamandıra Mah
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 11:46
|12.4.2022 15:00
|İstanbul
|Üsküdar
|Güzeltepe Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 08:45
|12.4.2022 12:00
|İstanbul
|Bağcılar
|15 Temmuz Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 11:17
|12.4.2022 14:00
|İstanbul
|Beyoğlu
|Kaptanpaşa Mah,Kücük Piyale Mah
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 11:07
|12.4.2022 14:00
|İstanbul
|Arnavutköy
|Mustafa Kemal Paşa Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 11:05
|12.4.2022 14:00
|İstanbul
|Beyoğlu
|Şehit Muhtar Mah,Kocatepe Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 10:31
|12.4.2022 13:30
|İstanbul
|Sultangazi
|Uğur Mumcu Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 09:59
|12.4.2022 12:00
|İstanbul
|Kağıthane
|Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 10:04
|12.4.2022 13:00
|İstanbul
|Arnavutköy
|Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|12.04.2022 10:09
|12.4.2022 17:00
|İstanbul
|Başakşehir
|Bahçeşehir 1Kısım Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 09:52
|12.4.2022 13:00
|İstanbul
|Bakırköy
|Şenlikköy Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 08:03
|12.4.2022 12:00
|İstanbul
|GAZİOSMANPAŞA
|Yıldıztabya Mah,Yenidoğan Mah,Karlıtepe Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 09:39
|12.4.2022 12:00
|İstanbul
|Esenyurt
|Osmangazi Mah
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|12.04.2022 09:23
|12.4.2022 12:30
|İstanbul
|Sancaktepe
|Osmangazi Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 09:16
|12.4.2022 12:00
|İstanbul
|Başakşehir
|Şahintepe Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 09:05
|12.4.2022 12:00
|İstanbul
|Üsküdar
|Güzeltepe Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 08:45
|12.4.2022 11:00
|İstanbul
|Bakırköy
|Şenlikköy Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|12.04.2022 08:03
|12.4.2022 10:00
|İstanbul
|Bakırköy
|Yeşilyurt Mah,Yeşilköy Mah,Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah
|Yeşilköy 800 Mm Ve Ataköy 600Mm İsale Hatlarında Debimetre Ve Vana Montaj Çalışması Yapılmaktadır.
|12.04.2022 06:12
|12.4.2022 16:00
|İstanbul
|Fatih
|Cerrahpaşa Mah,Aksaray Mah
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|11.04.2022 22:48
|12.4.2022 3:00
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