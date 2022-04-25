İSKİ İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi: 25 Nisan 2022 Pazartesi Başakşehir sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Başakşehir sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 25 Nisan 2022 Pazartesi tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 25 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

25 NİSAN 2022 PAZARTESİ BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

BAŞAKŞEHİR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da Başakşehir ilçesinde bugüne ait su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Açıklamalar şu şekilde;

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir. Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır!"

Bölgenizdeki kesinti bilgisi için İSKİ’ye ulaşabilirsiniz.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Bakırköy Yeşilyurt Mah,Yeşilköy Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 25.04.2022 08:29 25.4.2022 13:30 İstanbul Küçükçekmece Yarımburgaz Mah Bayramtepe Terfı Çıkışı 700 Lük Isale Hattında Basınç Düşüklüğü Nedenı Ile Arıza Tespıtı Yapılmaktadır. 25.04.2022 01:21 25.4.2022 8:00 İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mah,Altınşehir Mah Bayramtepe Terfı Çıkışı 700 Lük Isale Hattında Basınç Düşüklüğü Nedenı Ile Arıza Tespıtı Yapılmaktadır. 25.04.2022 01:21 25.4.2022 8:00 İstanbul Küçükçekmece Yarımburgaz Mah Bayramtepe Terfı Çıkışı 700 Lük Isale Hattında Basınç Düşüklüğü Nedenı Ile Arıza Tespıtı Yapılmaktadır. 25.04.2022 01:21 25.4.2022 4:00 İstanbul Başakşehir Altınşehir Mah Bayramtepe Terfı Çıkışı 700 Lük Isale Hattında Basınç Düşüklüğü Nedenı Ile Arıza Tespıtı Yapılmaktadır. 25.04.2022 01:21 25.4.2022 4:00 İstanbul Sultangazi İsmetpaşa Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 24.04.2022 21:46 25.04.2022 00:00

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