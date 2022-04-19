İSKİ İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi: 19 Nisan 2022 Salı Başakşehir sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberler

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İSKİ İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi: 19 Nisan 2022 Salı Başakşehir sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Haberler.com - Gündem
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İSKİ İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi: 19 Nisan 2022 Salı Başakşehir sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 19 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'da Başakşehir ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Başakşehir ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 19 Nisan 2022 Başakşehir su kesintisi listesi…

İstanbul Başakşehir sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 19 Nisan 2022 Salı tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 19 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

19 NİSAN 2022 SALI BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

BAŞAKŞEHİR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.

İlİlçeMahalle/ SokakArıza SebebiBaşlamaBitiş
İstanbulMaltepeYalı Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası19.04.2022 13:1819.4.2022 15:00
İstanbulMaltepeFeyzullah MahŞebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi19.04.2022 12:1819.4.2022 15:00
İstanbulÜsküdarBahçelievler Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası19.04.2022 08:2519.4.2022 13:00
İstanbulBayrampaşaKocatepe Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası19.04.2022 11:0019.4.2022 14:00
İstanbulPendikGöçbeyli Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası19.04.2022 10:4919.4.2022 14:00
İstanbulBaşakşehirAltınşehir Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası19.04.2022 10:5019.4.2022 15:00
İstanbulSultangazi75Yıl Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası19.04.2022 10:2419.4.2022 13:30
İstanbulBeyoğluİstiklal Mah,Hacıahmet Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası19.04.2022 10:0819.4.2022 12:00
İstanbulKadıköyZühtüpaşa Mah,Feneryolu Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası19.04.2022 09:5619.4.2022 14:30
İstanbulMaltepeİdealtepe MahŞebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi19.04.2022 09:2019.4.2022 12:00
İstanbulEsenlerHavaalanı Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası19.04.2022 09:1419.4.2022 11:30
İstanbulÜsküdarBahçelievler Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası19.04.2022 08:2519.4.2022 12:00

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