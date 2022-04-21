İSKİ İstanbul BAHÇELİEVLER su kesintisi: 21 Nisan 2022 Perşembe Bahçelievler sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberler

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İSKİ İstanbul BAHÇELİEVLER su kesintisi: 21 Nisan 2022 Perşembe Bahçelievler sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

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İSKİ İstanbul BAHÇELİEVLER su kesintisi: 21 Nisan 2022 Perşembe Bahçelievler sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 21 Nisan 2022 Perşembe günü İstanbul'da Bahçelievler ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Bahçelievler ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 21 Nisan 2022 Bahçelievler su kesintisi listesi…

İstanbul Bahçelievler sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 21 Nisan 2022 Perşembe tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 21 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

21 NİSAN 2022 PERŞEMBE BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

BAHÇELİEVLER SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.

İlİlçeMahalle/ SokakArıza SebebiBaşlamaBitiş
İstanbulÜsküdarMehmet Akif Ersoy Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası21.04.2022 13:3821.4.2022 15:30
İstanbulSilivriKurfallı Mah150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası21.04.2022 13:3321.4.2022 15:00
İstanbulŞişliKuştepe Mah,Mecidiyeköy Mah,Halaskargazi Mah,Halide Edip Adıvar Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Merkez Mah,Meşrutiyet Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,Feriköy MahKağıthane Eskı Terfı Tesis İçi Boru Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.21.04.2022 13:1521.4.2022 16:00
İstanbulÜsküdarValide-İ Atik Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası21.04.2022 13:1821.4.2022 14:30
İstanbulKağıthaneOrtabayır Mah,Nurtepe Mah,Merkez Mah,Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah,Seyrantepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gürsel Mah,Gültepe Mah,Emniyet Evleri Mah,Hürriyet Mah,Harmantepe Mah,Hamidiye MahKağıthane Eskı Terfı Tesis İçi Boru Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.21.04.2022 13:1521.4.2022 16:00
İstanbulEyüpMithatpaşa Mah,Alibeyköy Mah,Güzeltepe Mah,Göktürk Merkez Mah,Mimar Sinan MahKağıthane Eskı Terfı Tesis İçi Boru Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.21.04.2022 13:1521.4.2022 16:00
İstanbulBeşiktaşVişnezade Mah,Muradiye MahKağıthane Eskı Terfı Tesis İçi Boru Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.21.04.2022 13:1521.4.2022 16:00
İstanbulBeyoğluKocatepe Mah,Kulaksız Mah,Kececi Piri Mah,Kılıçali Paşa Mah,Piripaşa Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Sütlüce Mah,Çukur Mah,Katipmustafa Çelebi Mah,Cihangir Mah,Fetihtepe Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Gümüşsuyu Mah,Hüseyinağa Mah,Kaptanpaşa Mah,Hacıahmet Mah,Halıcıoğlu MahKağıthane Eskı Terfı Tesis İçi Boru Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.21.04.2022 13:1521.4.2022 16:00
İstanbulBeykozİncirköy Mah,Soğuksu Mah150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası21.04.2022 09:2021.4.2022 14:00
İstanbulEyüpSilahtarağa Mah,Sakarya Mah,Merkez Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası21.04.2022 12:4121.4.2022 15:00
İstanbulTuzlaİstasyon Mah250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası21.04.2022 11:0421.4.2022 17:00
İstanbulGüngörenMehmet Nesih Özmen Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası21.04.2022 10:5421.4.2022 14:00
İstanbulÜsküdarBarbaros Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası21.04.2022 10:0221.4.2022 11:00
İstanbulTuzlaTepeören Mah250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası21.04.2022 10:0621.4.2022 16:00
İstanbulÜsküdarBarbaros Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası21.04.2022 10:0221.4.2022 10:30
İstanbulArnavutköyİmrahor Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası21.04.2022 09:5121.4.2022 17:00
İstanbulTuzlaAkfırat Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası21.04.2022 09:3821.4.2022 12:30
İstanbulSultangaziEsentepe Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası21.04.2022 09:2921.4.2022 12:00
İstanbulÜmraniyeÇamlık Mah,Çakmak Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası21.04.2022 09:1721.4.2022 15:00
İstanbulBeykozSoğuksu Mah150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası21.04.2022 09:2021.4.2022 13:00
İstanbulÜsküdarAcıbadem Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası21.04.2022 08:5021.4.2022 11:00
İstanbulSarıyerMaslak Mah,Reşitpaşa Mah,Ayazağa Mah,Huzur Mah600 Lük Df Arızası Onarım Çalışması Yapılmaktadır.21.04.2022 00:0721.4.2022 8:00

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