İSKİ İstanbul BAHÇELİEVLER su kesintisi: 16 Nisan 2022 Cumartesi Bahçelievler sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
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İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 16 Nisan 2022 Cumartesi günü İstanbul'da Bahçelievler ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Bahçelievler ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 16 Nisan 2022 Bahçelievler su kesintisi listesi…
İstanbul Bahçelievler sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 16 Nisan 2022 Cumartesi tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 16 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...
16 NİSAN 2022 CUMARTESİ BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ
İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.
BAHÇELİEVLER SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.
|İl
|İlçe
|Mahalle/ Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Başakşehir
|Başak Mah
|Basınç Düşüklüğü
|16.04.2022 03:01
|16.4.2022 8:00
|İstanbul
|Başakşehir
|Başak Mah
|Basınç Düşüklüğü
|16.04.2022 03:01
|16.4.2022 9:00
|İstanbul
|Başakşehir
|Başak Mah
|Basınç Düşüklüğü
|16.04.2022 03:01
|16.4.2022 5:00