İSKİ İstanbul BAĞCILAR su kesintisi: 18 Nisan 2022 Pazartesi Bağcılar sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Bağcılar sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 18 Nisan 2022 Pazartesi tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

18 NİSAN 2022 PAZARTESİ BAĞCILAR SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

BAĞCILAR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Maltepe Aydınevler Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 18.04.2022 14:20 18.4.2022 16:00 İstanbul Çatalca Hallaçlı Mah Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi 18.04.2022 13:15 18.4.2022 17:00 İstanbul Kağıthane Merkez Mah,Hamidiye Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 18.04.2022 13:02 18.4.2022 16:00 İstanbul Eyüp Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 18.04.2022 12:24 18.4.2022 15:00 İstanbul Başakşehir Şahintepe Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 18.04.2022 12:02 18.4.2022 17:00 İstanbul Şişli Gülbahar Mah,Esentepe Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 18.04.2022 11:12 18.4.2022 14:00 İstanbul Esenler Namık Kemal Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 18.04.2022 11:01 18.4.2022 12:30 İstanbul Sultangazi 50Yıl Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 18.04.2022 10:23 18.4.2022 12:30 İstanbul Üsküdar Kirazlıtepe Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 18.04.2022 09:45 18.4.2022 12:00

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