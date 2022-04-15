İSKİ İstanbul AVCILAR su kesintisi: 15 Nisan 2022 Cuma Avcılar sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberler

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İSKİ İstanbul AVCILAR su kesintisi: 15 Nisan 2022 Cuma Avcılar sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

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İSKİ İstanbul AVCILAR su kesintisi: 15 Nisan 2022 Cuma Avcılar sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 15 Nisan 2022 Cuma günü İstanbul'da Avcılar ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Avcılar ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 15 Nisan 2022 Avcılar su kesintisi listesi…

İstanbul Avcılar sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 15 Nisan 2022 Cuma tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 15 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

15 NİSAN 2022 CUMA AVCILAR SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

AVCILAR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.

İlİlçeMahalle/ SokakArıza SebebiBaşlamaBitiş
İstanbulMaltepeFındıklı MahŞebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi15.04.2022 15:1015.4.2022 17:00
İstanbulBeşiktaşYıldız Mah,Sinanpaşa Mah,Mecidiye Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası15.04.2022 15:0715.4.2022 19:00
İstanbulKağıthaneHürriyet Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası15.04.2022 14:2815.4.2022 18:00
İstanbulÇatalcaKaracaköy Merkez Mah150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası15.04.2022 14:1915.4.2022 17:00
İstanbulPendikAhmet Yesevi Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası15.04.2022 14:0415.4.2022 18:00
İstanbulÜsküdarAcıbadem Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası15.04.2022 13:0415.4.2022 16:00
İstanbulŞişliEskişehir Mah,Feriköy Mah,İnönü Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah,Ergenekon Mah150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası15.04.2022 12:3615.4.2022 14:00
İstanbulBüyükçekmeceUlus Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası15.04.2022 11:5115.4.2022 15:00
İstanbulKartalCumhuriyet Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası15.04.2022 10:4615.4.2022 14:00
İstanbulMaltepeBaşıbüyük Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası15.04.2022 10:3515.4.2022 13:00
İstanbulAtaşehirKüçükbakkalköy Mah150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası15.04.2022 10:3615.4.2022 19:00
İstanbulBeykozDereseki Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası15.04.2022 09:4515.4.2022 13:00
İstanbulSultanbeyliHamidiye MahŞebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi15.04.2022 09:3315.4.2022 11:00
İstanbulSultanbeyliMecidiye MahŞebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi15.04.2022 08:5415.4.2022 11:00
İstanbulFatihMevlanakapı Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası15.04.2022 08:3815.4.2022 11:30
İstanbulÜsküdarKüplüce Mah,Burhaniye Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası15.04.2022 08:0815.4.2022 11:30
İstanbulFatihSümbül Efendi Mah,Silivrikapı Mah,Yedikule Mah,Seyyid Ömer Mah,Cerrahpaşa Mah,Haseki Sultan Mah,Koca Mustafapaşa MahSamatya 400 Mm İsale Hattında Arıza Onarım Çalışması Yapılmakadır.14.04.2022 16:2915.04.2022 00:00

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İSKİ İstanbul AVCILAR su kesintisi: 15 Nisan 2022 Cuma Avcılar sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

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