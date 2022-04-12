İSKİ İstanbul AVCILAR su kesintisi: 12 Nisan 2022 Salı Avcılar sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Avcılar sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 12 Nisan 2022 Salı tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 12 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

12 NİSAN 2022 SALI AVCILAR SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

AVCILAR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Şile Kumbaba Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 15:30 12.4.2022 17:00 İstanbul Fatih Şehremini Mah,Mevlanakapı Mah 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 15:05 12.4.2022 18:00 İstanbul Eyüp Rami Yeni Mah,Rami Cuma Mah,Düğmeciler Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 13:18 12.4.2022 17:00 İstanbul Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 11:05 12.4.2022 18:00 İstanbul Başakşehir Şamlar Mah,Kayabaşı Mah Kayabaşı Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebi İle İşletme Dışı Kalmıştır. 12.04.2022 14:22 12.4.2022 17:00 İstanbul Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mah Kayabaşı Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebi İle İşletme Dışı Kalmıştır. 12.04.2022 14:22 12.4.2022 17:00 İstanbul Çatalca Çakıl Mah 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 14:03 12.4.2022 16:00 İstanbul Sultangazi Malkoçoğlu Mah Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı 12.04.2022 13:45 12.4.2022 17:00 İstanbul Beykoz Çiğdem Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 13:41 12.4.2022 15:00 İstanbul Kadıköy Merdivenköy Mah,Dumlupınar Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 13:30 12.4.2022 16:30 İstanbul Eyüp Düğmeciler Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 13:18 12.4.2022 15:00 İstanbul Maltepe Gülsuyu Mah,Gülensu Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 12:55 12.4.2022 14:30 İstanbul Üsküdar Güzeltepe Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 08:45 12.4.2022 13:00 İstanbul GAZİOSMANPAŞA Bağlarbaşı Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 12:00 12.4.2022 15:00 İstanbul Eyüp Güzeltepe Mah,Emniyettepe Mah Kağıthane-Alibeyköy 400Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. 12.04.2022 11:58 12.4.2022 14:00 İstanbul Şişli Meşrutiyet Mah,Halaskargazi Mah,19 Mayıs Mah 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 11:40 12.4.2022 17:00 İstanbul Tuzla Aydıntepe Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 11:46 12.4.2022 14:00 İstanbul Silivri Danamandıra Mah 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 11:46 12.4.2022 15:00 İstanbul Üsküdar Güzeltepe Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 08:45 12.4.2022 12:00 İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 11:17 12.4.2022 14:00 İstanbul Beyoğlu Kaptanpaşa Mah,Kücük Piyale Mah 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 11:07 12.4.2022 14:00 İstanbul Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 11:05 12.4.2022 14:00 İstanbul Beyoğlu Şehit Muhtar Mah,Kocatepe Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 10:31 12.4.2022 13:30 İstanbul Sultangazi Uğur Mumcu Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 09:59 12.4.2022 12:00 İstanbul Kağıthane Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 10:04 12.4.2022 13:00 İstanbul Arnavutköy Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı 12.04.2022 10:09 12.4.2022 17:00 İstanbul Başakşehir Bahçeşehir 1Kısım Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 09:52 12.4.2022 13:00 İstanbul Bakırköy Şenlikköy Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 08:03 12.4.2022 12:00 İstanbul GAZİOSMANPAŞA Yıldıztabya Mah,Yenidoğan Mah,Karlıtepe Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 09:39 12.4.2022 12:00 İstanbul Esenyurt Osmangazi Mah Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı 12.04.2022 09:23 12.4.2022 12:30 İstanbul Sancaktepe Osmangazi Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 09:16 12.4.2022 12:00 İstanbul Başakşehir Şahintepe Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 09:05 12.4.2022 12:00 İstanbul Üsküdar Güzeltepe Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 08:45 12.4.2022 11:00 İstanbul Bakırköy Şenlikköy Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 12.04.2022 08:03 12.4.2022 10:00 İstanbul Bakırköy Yeşilyurt Mah,Yeşilköy Mah,Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah Yeşilköy 800 Mm Ve Ataköy 600Mm İsale Hatlarında Debimetre Ve Vana Montaj Çalışması Yapılmaktadır. 12.04.2022 06:12 12.4.2022 16:00 İstanbul Fatih Cerrahpaşa Mah,Aksaray Mah 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 11.04.2022 22:48 12.4.2022 3:00

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