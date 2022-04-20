İSKİ İstanbul ARNAVUTKÖY su kesintisi: 20 Nisan 2022 Çarşamba Arnavutköy sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Arnavutköy sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 20 Nisan 2022 Çarşamba tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

ARNAVUTKÖY SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 20 Nisan 2022 Çarşamba sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Arnavutköy ilçesinde 20 Nisan 2022 Çarşamba tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Arnavutköy Ömerli Mah,Deliklikaya Mah,Hastane Mah,Hadımköy Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 20.04.2022 14:03 20.4.2022 18:00 İstanbul Arnavutköy Hastane Mah,Yassıören Mah,Ömerli Mah,Yeşilbayır Mah,Hadımköy Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy Mah Esenyurt Terfi Merkezi Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü Meydana Gelmiştir. 20.04.2022 13:55 20.4.2022 16:00 İstanbul Arnavutköy Nenehatun Mah Şebeke Hattı Yenilemesi 20.04.2022 11:55 20.4.2022 18:00 İstanbul Arnavutköy Yassıören Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah Şahintepe Terfi Merkezinde Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisinden Dolayı Esenyurt Terfi Yeterli Su Alamadığından Basınç Düşüklüğü Meydana Gelmiştir 20.04.2022 10:36 20.4.2022 14:00

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