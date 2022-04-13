İSKİ İstanbul ADALAR su kesintisi: 13 Nisan 2022 Çarşamba Adalar sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Adalar sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 13 Nisan 2022 Çarşamba tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA ADALAR SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

ADALAR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Silivri Çanta Balaban Mah 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 13.04.2022 14:25 13.4.2022 16:00 İstanbul Esenyurt İstiklal Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 13.04.2022 12:59 13.4.2022 16:00 İstanbul Beykoz İshaklı Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 13.04.2022 14:11 13.4.2022 18:00 İstanbul Bağcılar Demirkapı Mah 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 13.04.2022 13:31 13.4.2022 18:00 İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Mah 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 13.04.2022 09:30 13.4.2022 18:00 İstanbul Eyüp Karadolap Mah,Alibeyköy Mah,Çırçır Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 13.04.2022 08:29 13.4.2022 15:00 İstanbul Esenyurt İstiklal Mah,Şehitler Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Atatürk Mah,Hürriyet Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 13.04.2022 12:59 13.4.2022 15:00 İstanbul Silivri Danamandıra Mah 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 13.04.2022 12:57 13.4.2022 14:30 İstanbul Beyoğlu Kamer Hatun Mah,Hüseyinağa Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 13.04.2022 12:50 13.4.2022 15:00 İstanbul Kağıthane Telsizler Mah,Ortabayır Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 13.04.2022 12:18 13.4.2022 16:00 İstanbul Eyüp Çırçır Mah,Karadolap Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah,Güzeltepe Mah,Emniyettepe Mah Kağıthane-Alibeyköy 400Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. 13.04.2022 12:15 13.4.2022 20:00 İstanbul Eyüp Karadolap Mah,Alibeyköy Mah,Çırçır Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 13.04.2022 08:29 13.4.2022 13:00 İstanbul Ümraniye Cemil Meriç Mah Şebeke Hattı Vana Arızası 13.04.2022 12:04 13.4.2022 15:00 İstanbul Çatalca Nakkaş Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 13.04.2022 12:01 13.4.2022 15:00 İstanbul Beykoz Rüzgarlıbahçe Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 13.04.2022 10:57 13.4.2022 13:00 İstanbul Kadıköy Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 13.04.2022 10:45 13.4.2022 15:00 İstanbul Başakşehir İkitelli Osb 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 13.04.2022 10:34 13.4.2022 13:00 İstanbul Büyükçekmece Güzelce Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 13.04.2022 10:00 13.4.2022 12:00 İstanbul Kartal Yunus Mah,Topselvi Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 13.04.2022 09:38 13.4.2022 12:00 İstanbul Tuzla Aydınlı Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 13.04.2022 09:29 13.4.2022 16:30 İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Mah 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 13.04.2022 09:30 13.4.2022 14:00 İstanbul Eyüp Çırçır Mah,Alibeyköy Mah,Karadolap Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 13.04.2022 08:29 13.4.2022 12:00 İstanbul Eyüp Topçular Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 13.04.2022 08:19 13.4.2022 10:00 İstanbul Eyüp Güzeltepe Mah,Karadolap Mah,Çırçır Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah,Emniyettepe Mah Kağıthane Alibeyköy 400 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır. 12.04.2022 20:28 13.4.2022 3:00

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem