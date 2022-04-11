İSKİ İstanbul ADALAR su kesintisi: 11 Nisan 2022 Pazartesi Adalar sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Adalar sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 11 Nisan 2022 Pazartesi tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 11 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

11 NİSAN 2022 PAZARTESİ ADALAR SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

ADALAR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beykoz Tokatköy Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 11.04.2022 13:35 11.4.2022 17:00 İstanbul Üsküdar Yavuztürk Mah,Ferah Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 11.04.2022 13:59 11.4.2022 16:30 İstanbul Beykoz Kavacık Mah,Anadolu Hisarı Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 11.04.2022 10:47 11.4.2022 15:00 İstanbul Başakşehir Şamlar Mah,Kayabaşı Mah Kayabaşı Terfi Merkezi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. 11.04.2022 13:56 11.4.2022 18:00 İstanbul Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mah Kayabaşı Terfi Merkezi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. 11.04.2022 13:56 11.4.2022 18:00 İstanbul Beykoz Tokatköy Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 11.04.2022 13:35 11.4.2022 15:00 İstanbul Esenyurt İnönü Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 11.04.2022 11:13 11.4.2022 14:00 İstanbul Silivri Gümüşyaka Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 11.04.2022 11:58 11.4.2022 14:00 İstanbul Esenyurt İnönü Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 11.04.2022 11:13 11.4.2022 12:30 İstanbul Üsküdar Ferah Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 11.04.2022 11:04 11.4.2022 12:30 İstanbul Beykoz Kavacık Mah,Anadolu Hisarı Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 11.04.2022 10:47 11.4.2022 14:00 İstanbul Kadıköy Feneryolu Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 11.04.2022 09:47 11.4.2022 14:30 İstanbul GAZİOSMANPAŞA Kazım Karabekir Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 11.04.2022 09:38 11.4.2022 12:00 İstanbul Üsküdar Ferah Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 11.04.2022 08:35 11.4.2022 11:00 İstanbul Başakşehir Şamlar Mah,Kayabaşı Mah Bedaş Kaynaklı Enerjı Arızası Nedenı Ile Kayabaşı Terfı Merkezı Işletme Dışı Kalmıştır. 10.04.2022 19:08 11.04.2022 00:00 İstanbul Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mah Bedaş Kaynaklı Enerjı Arızası Nedenı Ile Kayabaşı Terfı Merkezı Işletme Dışı Kalmıştır. 10.04.2022 19:08 11.04.2022 00:00

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