İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi ve baraj doluluk oranları merak ediliyor. İSKİ verilerine göre, günün baraj doluluk oranı grafiği belirlendi. Barajların doluluk seviyesi, artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İSKİ barajların doluluk oranı ve yağışlar ne kadar etkili oldu gündeme geliyor. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki doluluk oranı yükselmeye başladı. İSKİ barajların doluluk oranı nedir? İstanbul'da barajların doluluk oranı!

İSKİ barajların doluluk oranı nedir? 14 Kasım yağışlar İstanbul barajlarını nasıl etkiledi? İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İski baraj doluluk oranları ve sağanak yağışlar İstanbul barajlarını ne kadar etkilediği merak ediliyor. İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından düşen barajlarındaki doluluk oranları sonunda yükselişe geçti. Baraj doluluk oranları ve İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2023 araştırılıyor. Temiz su ihtiyacını sağlayan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İSKİ barajların doluluk oranı nedir? 14 Kasım yağışlar İstanbul barajlarını nasıl etkiledi? İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL (İSKİ) BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan bir olan Alibeyköy barajı, yağışlı havadan olumlu yönde etkilendi. Baraj doluluk oranı bir gün önce 15.6 olarak ölçülürken, 24 saat içinde 17.66'a çıktı. İstanbul'un en dolu barajı yüzde 35.37 ile Ömerli barajı oldu. İstanbul'da 5 baraj yüzde 10 doluluk oranın altında kalırken, Sazlıdere Barajı yüzde 2.92 lik, Papuçdere Barajı ise yüzde 2.96'lık doluluk oranlarıyla adeta kurudu.

14 KASIM (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları ise Ömerli yüzde 35.37,Darlık yüzde26.92, Elmalı yüzde 20.32, Terkos yüzde 08.62,Alibeyköy yüzde 17.66 iken yüzde 10'un altında kalan barajlar ise Büyükçekmece yüzde5.4, Sazlıdere yüzde2.92, Istrancalar yüzde 18.82, Kazandere yüzde6.74 ve Papuçdere yüzde 2.96 şeklinde açıklandı.

YAĞIŞLAR BARAJLARI NE KADAR ETKİLEDİ?

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki doluluk oranı yükselmeye başladı. Bir gün önce yüzde 16.47 olarak ölçülen baraj doluluk oranları İSKİ verilerine göre bugün 17.08 olarak ölçüldü. Kuraklık yüzünden büyük ölçüde su kaybeden Alibeyköy Barajı'nda doluluk bir günde yüzde 15.6'dan 17.66'ya yükseldi.