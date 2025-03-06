İSKİ Baraj doluluk oranları son durum 6 Mart 2025 | İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar, su seviyesi yüzde kaç oldu?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 6 Mart 2025 tarihli verilere göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranı son durumu açıklandı. İstanbul halkının merakla beklediği su seviyesi yüzdelik oranı da paylaşıldı. Özellikle kış aylarında beklenen yağışların gerçekleşmesi, İstanbul barajlarının doluluk oranı üzerinde olumlu etki yarattı. Peki, İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar, su seviyesi yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

6 MART (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 6 Mart 2025 Perşembe günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ Baraj doluluk oranları için tıklayınız.

GÜNCEL (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

ASKİ Baraj doluluk oranları için tıklayınız.