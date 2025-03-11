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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | 11 Mart İstanbul barajlarında son durum nedir?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | 11 Mart İstanbul barajlarında son durum nedir?
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İstanbul baraj doluluk oranları, su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Vatandaşlar, "İSKİ baraj doluluk oranı 2025 nedir?" ve "10 Mart İstanbul barajlarında son durum nedir?" sorularının yanıtlarını merak ediyor.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranları mevsimsel yağışlarla birlikte yükselmeye devam ediyor. Özellikle Ömerli, Terkos ve Büyükçekmece barajlarındaki su seviyeleri dikkat çekiyor. Su tasarrufu ve bilinçli tüketim alışkanlıkları, su kaynaklarının korunması açısından önemini koruyor. Peki, 11 Mart İstanbul barajlarında son durum nedir?

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Mart 2025 Salı günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | 11 Mart İstanbul barajlarında son durum nedir?

İSKİ baraj doluluk oranları için TIKLAYINIZ

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

GÜNCEL (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | 11 Mart İstanbul barajlarında son durum nedir?

ASKİ baraj doluk oranları için TIKLAYINIZ

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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