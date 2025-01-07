Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın 'Her yer Gazze olur' tehdidine yanıt

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt
DEM Parti'nin İmralı heyeti ile CHP arasındaki görüşme başladı

DEM'in İmralı heyetiyle CHP arasındaki görüşme başladı
Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti

Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam resmileşti
Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

7.1'lik deprem ülkeyi savaş alanına çevirdi

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da su kaynaklarının durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle kış aylarında yağışların barajlara etkisi merak konusu. Peki, İSKİ baraj doluluk oranı 7 Ocak itibarıyla nedir? Barajların doluluk oranları ve mevcut su seviyesiyle ilgili güncel veriler açıklandı.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar, özellikle kuraklık tehlikesinin artmasıyla birlikte büyük önem taşıyor. Baraj doluluk oranı seviyesi, kentin hem bugünkü hem de gelecekteki su ihtiyacını karşılamak açısından kritik bir rol oynuyor. Son verilere göre barajların doluluk oranı ne durumda? İski'nin her gün güncellediği verilere göre, İstanbul'daki baraj doluluk oranları takip edilmeye devam ediyor. Özellikle kuraklık endişelerinin arttığı şu günlerde, 7 Ocak baraj doluluk oranı raporları dikkat çekiyor. Peki, Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul baraj doluluk oranı 2025 ne kadar? İSKİ baraj doluluk seviyesi kaç oldu? Detaylar haberimizde...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Ocak 2025 Salı bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir?

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

7 OCAK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Babasından kalan villası borcuna karşılık satıldı
img

Okan Buruk Jose Mourinho'yu seçti
img

Yardımcısından Akşener için ortalığı karıştıracak "telefon" iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un mirası gündemden düşmüyor! Her çocuğa düşen rakam inanılmaz

Servetiyle gündemde! Çocuklarının her birine düşen rakam inanılmaz
Cinnet getiren genç boğazına bıçak dayadı, Özel Harekat soluğu evinde aldı

İstanbul'da cinnet anları! Özel Harekat soluğu mahallede aldı
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın
Arda Güler'in şov yaptığı maçta gözlerden kaçan Mbappe detayı

Arda'nın şov yaptığı maçta gözlerden kaçan detay
Altın fiyatlarının 3 bin dolar desteğini kırması halinde uçurum düşüşü yapabileceği belirtiliyor

Altın fiyatları uçurumun kenarında
İstanbul'da inşaat halindeki binanın yamuk kolonları tartışma yarattı

Görüntü uzmanların her gün uyarı üstüne uyarı yaptığı ilimizden

Son Dakika Haberleri

Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi? GEL KONUŞALIM TV8 CANLI İZLE || 7 Ocak Gel Konuşalım canlı izleme linki var mı? MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM HABERLERİ! Memur ve memur emeklisi zam oranı netleşti mi? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Resmi Gazete bugün (7 Ocak Salı) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 15 TATİL NE ZAMAN? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? MEB sömestr tatili! Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş muhtemel 11'ler (Ziraat Türkiye Kupası)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.