İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir?

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar, özellikle kuraklık tehlikesinin artmasıyla birlikte büyük önem taşıyor. Baraj doluluk oranı seviyesi, kentin hem bugünkü hem de gelecekteki su ihtiyacını karşılamak açısından kritik bir rol oynuyor. Son verilere göre barajların doluluk oranı ne durumda? İski'nin her gün güncellediği verilere göre, İstanbul'daki baraj doluluk oranları takip edilmeye devam ediyor. Özellikle kuraklık endişelerinin arttığı şu günlerde, 7 Ocak baraj doluluk oranı raporları dikkat çekiyor. Peki, Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul baraj doluluk oranı 2025 ne kadar? İSKİ baraj doluluk seviyesi kaç oldu? Detaylar haberimizde...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Ocak 2025 Salı bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

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