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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 29 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi?

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İstanbul'da son dönemde etkili olan sağanak yağışlar, baraj doluluk oranlarını etkileyerek su kaynaklarının seviyesini artırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 29 Ağustos tarihli baraj doluluk oranlarını açıkladı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, barajların doluluk oranları hakkında bilgi almak için İSKİ'nin güncel verilerini takip ediyor.

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BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

29 AĞUSTOS (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 29 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi?

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 29 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi?

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Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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