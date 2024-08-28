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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi?

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İSKİ baraj doluluk oranları ve İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024 araştırılıyor. 28 Ağustos 2024 barajların doluluk seviyesi nasıl ve baraj doluluk oranları gündeme geliyor. Su sağlayan barajların doluluk oranları merak ediliyor. Peki, Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024? 28 Ağustos 2024 barajların doluluk seviyesi nasıl?

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BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

28 AĞUSTOS (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 28 Ağustos 2024 Çarşamba bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi?

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

28 AĞUSTOS (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi?

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Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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