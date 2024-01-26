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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 OCAK | İstanbul baraj doluluk oranı nedir? Güncel baraj doluluk seviyesi!

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İstanbul, Ankara ve İzmir'deki baraj doluluk oranları, son yağışlar sonrası merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre 26 Ocak 2024 tarihli baraj doluluk oranları açıklandı. Doluluk oranı, toplam hacim ve ölü hacim hacimdeki su miktarı çıkartılarak hesaplanmaktadır. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İstanbul baraj doluluk oranları ve 26 Ocak barajların doluluk seviyesi merak ediliyor. Baraj doluluk oranları ve İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024 araştırılıyor. İstanbul, İzmir, Ankara baraj doluluk oranları sıklıkla gündeme geliyor. Temiz su ihtiyacını sağlayan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Detaylar haberimizdedir…

BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

26 OCAK (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 26 Ocak 2024 Cuma bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 OCAK | İstanbul baraj doluluk oranı nedir? Güncel baraj doluluk seviyesi!

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

26 OCAK (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 OCAK | İstanbul baraj doluluk oranı nedir? Güncel baraj doluluk seviyesi!

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

26 OCAK (İZSU) İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 OCAK | İstanbul baraj doluluk oranı nedir? Güncel baraj doluluk seviyesi!

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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