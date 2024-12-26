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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 26 Aralık tarihli verilerine göre, İstanbul'un baraj doluluk oranı güncellendi. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayacak olan barajlardaki doluluk oranı ve kaç günlük suyunun kaldığı merak konusu oldu. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var?

İstanbulluların merak ettiği en önemli sorulardan biri de İstanbul'un kaç günlük su rezervine sahip olduğudur. İSKİ tarafından 26 Aralık itibarıyla açıklanan verilere göre, barajlardaki doluluk oranı kritik eşiğe yaklaşıyor. İSKİ baraj doluluk oranı, kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olan İstanbul için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki mevcut durum, hem günlük yaşamı hem de uzun vadeli su yönetimini etkiliyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

(İSKİ) İSTANBUL 26 ARALIK BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 26 Aralık 2024 Perşembe günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var?

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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