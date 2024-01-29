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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlar doluluk oranı nedir? Kar yağışları barajları ne kadar doldurdu?

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İstanbul baraj doluluk oranı ve İSKİ baraj doluluk seviyesi gündeme geliyor. 9 Ocak 2024 barajların doluluk seviyesi nasıl ve baraj doluluk oranları gündeme geliyor. Su sağlayan barajların doluluk oranları merak ediliyor. İstanbul kar yağışı baraj doluluk oranını nasıl etkilediği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, İstanbul barajlar doluluk oranı nedir? Kar yağışları barajları ne kadar doldurdu?

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BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

29 OCAK (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 29 Ocak 2024 Pazartesi bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlar doluluk oranı nedir? Kar yağışları barajları ne kadar doldurdu?

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

29 OCAK (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, 29 Ocak 2024 Pazartesi bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlar doluluk oranı nedir? Kar yağışları barajları ne kadar doldurdu?

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

29 OCAK (İZSU) İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlar doluluk oranı nedir? Kar yağışları barajları ne kadar doldurdu?

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Baraj Doluluk Oranı İstanbul İSKİ Gündem Haberler

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