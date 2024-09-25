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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu?
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İSKİ baraj doluluk oranları ve İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024 araştırılıyor. 25 Eylül 2024 barajların doluluk seviyesi nasıl ve baraj doluluk oranları gündeme geliyor. Su sağlayan barajların doluluk oranları merak ediliyor. Peki, Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024? 25 Eylül 2024 barajların doluluk seviyesi nasıl?

İstanbul baraj doluluk oranları ve 25 Eylül barajların doluluk seviyesi merak ediliyor. Baraj doluluk oranları ve İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024 araştırılıyor. İstanbul, İzmir, Ankara baraj doluluk oranları sıklıkla gündeme geliyor. Temiz su ihtiyacını sağlayan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024? 25 Eylül 2024 barajların doluluk seviyesi nasıl? Detaylar haberimizdedir…

BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

25 EYLÜL (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 25 Eylül 2024 Çarşamba bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu?

Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle:

  • Ömerli yüzde 32.84
  • Darlık yüzde 44.59
  • Elmalı yüzde 56.82
  • Terkos yüzde 56.2
  • Alibey yüzde 9.73
  • Büyükçekmece yüzde 41.49
  • Sazlıdere yüzde 48.42
  • Istrancalar yüzde 33.92
  • Kazandere yüzde 6.26
  • Papuçdere yüzde 22.05

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

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Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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