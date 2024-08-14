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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: Barajların aktif doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk oranı!

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İstanbul, Ankara ve İzmir'deki baraj doluluk oranları 14 Ağustos 2024 tarihinde merak konusu oldu. İSKİ verilerine göre güncel baraj doluluk oranları araştırılıyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından sıklıkla gündeme geliyor. Peki, barajların aktif doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk oranı!

İstanbul baraj doluluk oranları ve 14 Ağustos barajların doluluk seviyesi merak ediliyor. Baraj doluluk oranları ve İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024 araştırılıyor. İstanbul, İzmir, Ankara baraj doluluk oranları sıklıkla gündeme geliyor. Temiz su ihtiyacını sağlayan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024? 14 Ağustos 2024 barajların doluluk seviyesi nasıl? Detaylar haberimizdedir…

BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

14 AĞUSTOS (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 14 Ağustos 2024 Çarşamba bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: Barajların aktif doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk oranı!

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

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Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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