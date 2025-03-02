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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2 MART | İstanbul barajlarında son durum nedir?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2 MART | İstanbul barajlarında son durum nedir?
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İstanbul'daki barajların doluluk oranlarına dair güncel bilgiler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşıldı. 2 Mart tarihi itibariyle İstanbul barajlarının doluluk oranı belirlendi. İstanbulluların merakla beklediği baraj doluluk oranları, İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlandı.

İstanbul'da baraj doluluk oranları, su kaynaklarının durumu açısından vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. İSKİ baraj doluluk oranı, 2 Mart verilerine göre güncellenirken, son durum merak konusu oldu. Özellikle kış aylarında yağışların durumu, barajlardaki doluluk oranlarını doğrudan etkiliyor. İşte 2 Mart İSKİ baraj doluluk oranı ve İstanbul'un su durumu…

BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

2 MART (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2 Mart 2025 Pazar günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2 MART | İstanbul barajlarında son durum nedir?

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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