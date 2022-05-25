İskenderunspor - Iğdır maçı ne zaman? İskenderunspor - Iğdır maçı saat kaçta, hangi kanalda? 3. lig final maçı ne zaman? - Haberler

İskenderunspor - Iğdır maçı ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gelecek sezon TFF 2. Lig'de yer alacak diğer iki takım ise 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde tamamlanacak finallerin ardından belli olacak.

İSKENDERUNSPOR IĞDIR MAÇI NE ZAMAN?

İskenderun FK-Iğdırspor Maçı, saat 16:30 başlayacak. İskenderun FK-Iğdırspor Maçı, 25 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

İSKENDERUNSPOR IĞDIR MAÇI HANGİ KANALDA?

İskenderun FK ile Iğdırspor arasındaki TFF 3. Lig Play-Off maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

İSKENDERUNSPOR IĞDIR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İskenderun FK ve Iğdırspor, karşı karşıya geleceği TFF 3. Lig Play-Off Final maçı, Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

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