Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Hatay'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen İskenderun ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, İskenderun nerede? İskenderun nüfusu, yüzölçümü ne kadar? İskenderun hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Hatay'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Hatay'ın İskenderun ilçesi merak edildi. Peki, İskenderun nerede? İskenderun nüfusu, yüzölçümü ne kadar? İskenderun hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

İSKENDERUN NEREDE?

İskenderun, Hatay ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 248.335

Yüzölçümü: 247 km² (95 mil²)

İSKENDERUN NÜFUSU NEDİR?

Hatay'da yer alan İskenderun ilçesinin nüfusu 248.335'dur.

İSKENDERUN HANGİ İLE BAĞLI?

İskenderun, Hatay'ın nüfus bakımından 2. büyük ilçesidir. Nüfusu 248.335 kişidir. İlçe Türkiye'nin en büyük limanlarından birine sahip olup bu bakımdan deniz ticaretinde önemli bir konumdadır.

MÖ 333 yılında, Büyük İskender'in İssos yakınlarında kazandığı zaferden sonra Alexandreia adıyla kurulmuştur. Bu kent kurulmadan önceleri ise burada Myriandos adında bir Fenike şehri bulunmaktaydı. Makedonya Kralı Büyük İskender'in, Pers İmparatoru III. Darius'a karşı İsos Vadisi'nde üstünlük sağlamasıyla temeli atılan bu şehir, sahip olduğu coğrafi önemin etkisiyle tarihinde birçok defa işgale uğramıştır.

Selevkoslar'dan Romalılara, ardından 395 yılında Doğu Roma'ya katılmış ve 7. yüzyıl ortalarında İslam Devleti'nden 1516 yılında Memlük İmparatorluğu'na geçmiş, 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sırasında yapılan Mercidabık Savaşı'yla da Osmanlı İmparatorluğu'na katılan İskenderun'a, I. Dünya Savaşında Birleşik Krallık ve ardından Fransa egemen olmuştur. 1938 yılına kadar Fransız himayesinde Suriye'nin bir sancağı olarak kalmıştır. 5 Temmuz 1939'da Türk Ordusu'nun İskenderun'a girmesiyle, kurtuluş hareketinin temelleri atılmıştır.

İskenderun, Türkiye'ye katıldığı zamandan 1974 yılına kadar olan dönemde oldukça küçük bir kasabaydı. 1974 yılında üretime geçen Türkiye'nin üçüncü Demir-Çelik Fabrikası, kent yaşamına büyük canlılık getirmiştir. Ayrıca, süperfosfat fabrikası, bitkisel yağ, yem, un, konserve, salça, çırçır, dokuma, çeltik, oto ve makine yedek parçaları vb. endüstri dalları vardır. Boru hattı ile Batman'dan gelen petrol, İskenderun Limanı'ndan deniz yoluyla Mersin'e gönderilir. Limanda Demir-Çelik ve Süperfosfat fabrikalarının iskeleleriyle NATO'ya bağlı bir iskele ve demiryolu istasyonu bulunur. Türkiye'nin dördüncü büyük limanı olan İskenderun Limanı'nın yıllık yük kapasitesi 8.7 milyon tondur.

İlçe çevresinde doğal plajlar ve yaylalarla çeşitli mesire yerleri vardır. İlçe merkezi, planlı bir biçimde çağdaş şehircilik anlayışına uygun olarak gelişmektedir. İlçenin ana caddeleri denize dik iner. Deniz kıyısındaki alan, Atatürk heykeli ve çevresiyle kıyıya paralel uzanan Atatürk Bulvarı, eğlence ve spor tesisleriyle yeniden düzenlenerek 1985'te hizmete açılmıştır.

Bugün, İskenderun Türkiye'nin önde gelen en büyük ilçelerinden biri olup, özellikle sanayi, deniz ticareti ve turizm alanında hızla gelişen bir şehirdir.

İskenderun

Hatay'ın en önemli ve en büyük ilçelerinden biri olan İskenderun, il merkezine yaklaşık olarak 60 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.

Müthiş Akdeniz manzarası ile dikkat çeken İskenderun, deniz ticaretinin ülkedeki en önemli limanlarından olan İskenderun Limanı'na ev sahipliği yapmaktadır. Sanayinin önemli ölçüde geliştiği İskenderun, doğasının güzelliği ile büyüleyici ilçelerden biridir.

İskenderun, tarihi ve doğal güzellikler açıdan da son derece önemli bir ilçedir. M.Ö. 16. yüzyılda kurulduğu düşünülen İskenderun, Türkiye'de yalnızca 3 tane bulunan deniz müzelerinden birine sahiptir. İlçede yer alan kiliseler ve camiler, ilçenin tarihini ve kültürel çeşitliliğini yansıtan yapılardandır.