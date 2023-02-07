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İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü mü? İskenderun Limanı'nda konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü mü?

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İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü mü? İskenderun Limanı'nda konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü mü?

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sırasında devrilen konteynerler İskenderun Limanı'nda dün akşam saatlerinde büyük bir yangına neden oldu. Yangının sönüp sönmediğini merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü mü? İskenderun Limanı'nda konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü mü?

İskenderun Limanı'nda depremde devrilen konteynerlerde çıkan yangın devam ediyorİskenderun Limanı'nda depremde devrilen konteynerlerde çıkan yangın devam ediyor
Bakan Koca: 'Hatay Eğitim Araştırma Hastanemizde ciddi hasar var. Ayrıca İskenderun Devlet Hastane'mizin eski binası A blok depremde çöktü.Bakan Koca: "Hatay Eğitim Araştırma Hastanemizde ciddi hasar var. Ayrıca İskenderun Devlet Hastane'mizin eski binası A blok depremde çöktü.

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sırasında devrilen konteynerler İskenderun Limanı'nda dün akşam saatlerinde büyük bir yangına neden oldu. İlçenin birçok noktasından görülen yangın gece boyunca devam eden çalışmalara rağmen halen devam ediyor. TCSG Yaşam gemisinin de destek verdiği ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Peki, İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü mü? İskenderun Limanı'nda konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü mü? İşte detaylar haberimizde...

İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın sürüyor. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti.

İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü mü? İskenderun Limanı'nda konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü mü?

Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor.

TCSG Yaşam gemisinin de destek verdiği ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

İskenderun Deprem Gündem Yaşam Haberler

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