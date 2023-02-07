İskenderun liman yangını söndürüldü mü? İskenderun liman SON DAKİKA! İskenderun limanı son durum ne?

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında, İskenderun Limanı'nda belirlenemeyen bir nedenden dolayı konteynerlerde yangın çıktı. İskenderun limanında son durum ne olduğu araştırılıyor. Peki, İskenderun liman yangını söndürüldü mü? İskenderun limanı yangını ne oldu? İskenderun limanı son durum ne? İşte detaylar...

İskenderun liman SON DAKİKA! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci depremi olarak tarihe geçti. Hatay depremde en fazla hasar alan iller arasında yer aldı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun Limanı'nda konteynerların devrilmesiyle çıkan yangından güzel haber geldi. İskenderun limanındaki son durum merak konusu oldu. Peki, İskenderun liman yangını söndürüldü mü? İskenderun limanı yangını ne oldu? İskenderun limanı son durum ne? Detaylar haberimizde...

İSKENDERUN LİMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun Limanı'nda konteynerların devrilmesiyle çıkan yangından güzel haber geldi. TSK'ya ait helikopter ve uçakların havadan müdahalesi ile yangın söndürüldü.

NE OLMUŞTU?

İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın meydana gelmişti. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti. İlçenin birçok noktasından görülen yangına tüm gece boyunca söndürme çalışmaları gerçekleştirilmişti.