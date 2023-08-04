İskenderun'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! İskenderun'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi

AFAD ve Kandilli verilerine göre İskenderun'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, İskenderun'da deprem mi oldu? Bugün İskenderun'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi İskenderun deprem ve AFAD İskenderun'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, İskenderun'da deprem kaç şiddetinde oldu? İskenderun yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

İskenderun'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre İskenderun'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, İskenderun'da deprem mi oldu? Bugün İskenderun'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi İskenderun deprem ve AFAD İskenderun deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, İskenderun'da deprem kaç şiddetinde oldu? İskenderun yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İskenderun'da sarsıntı hisseden vatandaşlar İskenderun'da deprem mi oldu? sorusunu araştırdı fakat Kandilli Rasathanesi'nde henüz bir deprem verisi kaydedilmedi.

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