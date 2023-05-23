İskenderun'da çiftlikten kaçan deve kuruşu sürücülere zor anlar yaşattı... O anlar kamerada

Köpekler deve kuşunu böyle kovaladı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir çiftlikten kaçan deve kuruşu şehirler arası yolda sürücülere zor anlar yaşattı. Bir süre sonra köpeklerin kovaladığı deve kuşu gözlerden kayboldu.

Alınan bilgiye göre, İskenderun ilçesinde Denizciler Mahallesinde bir çiftlikten kaçan deve kuşu Adana- İskenderun kara yoluna çıktı. Yolda bir süre araçların çevresinde giden deve kuşu sürücülere zor anlar yaşadı. Araçların arasında nereye gideceğini şaşıran deve kuşuna sokak köpekleri de saldırdı. Deve kuşu köpeklerden kaçarak kurtuldu.

Yaşanan o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.