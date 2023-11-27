Şiddetli fırtına ve yağışın esir aldığı Zonguldak ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde eğitime ara verilmesi öğrencilerin talep ettiği konuların başında geliyordu. Peki, İskenderun bugün (27 KASIM) okullar tatil mi? İskenderun bugün ve yarın okul var mı, yok mu? İşte detaylar…

İskenderun bugün (27 KASIM) okullar tatil mi? İskenderun bugün ve yarın okul var mı, yok mu?

Zonguldak ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesi velilerin ve öğrencilerin en çok talep ettiği konuların başında geldi. Peki, Zonguldak bugün (27 KASIM) okullar tatil mi? Zonguldak bugün ve yarın okul var mı, yok mu? İşte detaylar…

İSKENDERUN BUGÜN (27 KASIM) OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı. Zonguldak'ta şiddetli fırtına ve yağış hayatı felç etti. Şehir genelinde su baskınları, çatı uçması yaşanırken, olumsuz hava koşulları tatil kararını beraberinde getirdi.

İSKENDERUN BUGÜN VE YARIN OKUL VAR MI, YOK MU?

Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına sonrası İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun ilçesinde 27.11.2023 Pazartesi günü okullar 1 gün tatil edildi" ifadelerini kullandı.