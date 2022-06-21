Özgür Işıtan Gün, Türk iş insanı ve spor yöneticisi. Işıtan Gün kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi takımlı? Işıtan Gün'ün hayatı ve biyografisi!

IŞITAN GÜN KİMDİR?

Özgür Işıtan Gün (d. 7 Aralık 1975, Ankara ) Türk iş insanı ve spor yöneticisi. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Fortuna Sittard Başkanıdır.

Işıtan Gün doğum tarihi : 7 Aralık 1975

Işıtan Gün kaç yaşında : 46 yaşında

Işıtan Gün nereli : Ankara

Işıtan Gün mesleği ne : İş insanı, Spor yöneticisi

Işıtan Gün, Ankara'da doğdu. Kadıköy Anadolu Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olduktan sonra New York Şehir Üniversitesi Uluslarası Finans Bölümünde masterını tamamladı. ABD'de çeşitli sektörlerde çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönerek Met Capital Partners şirketinde yöneticilik yaptı.

16525 sicil numaralı Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu. Ünal Aysal döneminde Stratejik Planlama ve İş Geliştirmeden sorumlu İcra Kurulunda görev aldı.

2016 yılında Hollanda kulüplerinden Fortuna Sittard'ın çoğunluk hissesini satın aldı ve başkanı oldu. Kulüp, Gün'ün başkanlığı döneminde Eredivisie'ye yükseldi.

2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın listesinde yer aldı. Elmas seçimi kazandıktan sonra Galatasaray SK Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Haberler.com - Gündem