Işıtan Gün kimdir? Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Işıtan Gün kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Galatasaray'ın 38. başkanı olan Burak Elmas'ın ekibinde yer alan isimlerden biri de Özgür Işıtan Gün'dür. Yönetici Özgür Işıtan Gün kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen isimler arasında yer alıyor. Işıtan Gün'ün futboldan sorumlu yönetici olarak atanacağı sosyal medyada konuşulan iddialardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Işıtan Gün kimdir? Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Işıtan Gün kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
Işıtan Gün kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Özgür Işıtan Gün 7 Aralık 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Özgür Işıtan Gün, Türk iş insanı ve spor yöneticisi. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Fortuna Sittard Başkanıdır. Işıtan Gün kimdir? Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Işıtan Gün kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
IŞITAN GÜN KİMDİR?
Kadıköy Anadolu Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olduktan sonra New York Şehir Üniversitesi Uluslarası Finans Bölümünde masterını tamamladı. ABD'de çeşitli sektörlerde çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönerek Met Capital Partners şirketinde yöneticilik yaptı.
16525 sicil numaralı Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu. Ünal Aysal döneminde Stratejik Planlama ve İş Geliştirmeden sorumlu İcra Kurulunda görev aldı.
2016 yılında Hollanda kulüplerinden Fortuna Sittard'ın çoğunluk hissesini satın aldı ve başkanı oldu. Kulüp, Gün'ün başkanlığı döneminde Eredivisie'ye yükseldi.
2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın listesinde yer aldı. Elmas seçimi kazandıktan sonra Galatasaray SK Yönetim Kurulu Üyesi oldu.