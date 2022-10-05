Isırgan Otu Çorbası tarifi ve yapılışı! Masterchef Isırgan Otu Çorbası nedir, nasıl yapılır? Isırgan Otu Çorbası hangi yöreye ait bir yemek?

Masterchef 5 Ekim yarışmasında şefler tarafından Isırgan Otu Çorbası yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Isırgan Otu Çorbası nasıl yapılır? Isırgan Otu Çorbası yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Isırgan Otu Çorbası tarifi! Isırgan Otu Çorbası nasıl yapılır? Isırgan Otu Çorbası yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Isırgan Otu Çorbası tarifi oldu. Peki en güzel Isırgan Otu Çorbası yemek tarifi nasıldır? Isırgan Otu Çorbası yemeği nasıl yapılır? Isırgan Otu Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?

ISIRGAN OTU ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kg ısırgan otu

2 çorba kaşığı mısır unu

3 diş sarımsak

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

Yeteri miktar sıcak su

ISIRGAN OTU ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Isırgan Otu Çorbası 30 dakikada hazırlanır. İlk olarak ısırganlar temizlenir ve yıkanır. Üstünü geçecek miktarda bol su ve bir miktar tuz ilave edilerek 10 dakika kadar haşlanır ve süzülür. Bir tencerede sıvı yağ ile dövülmüş sarımsak sotelenir. Kırmızı toz biber ve süzülen ısırgan otları da eklenerek iyice kavurulur. Ardından bir su bardağı sıcak su ve iki çorba kaşığı mısır unu ilave edilerek pişirilir. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra tahta bir kepçenin sırtıyla veya blender yardımıyla ezilerek servis edilir.

ISIRGAN OTU ÇORBASI HANGİ YÖREYE AİT?

Isırgan Otu Çorbası yemeği Düzce yöresine aittir.