Işın Karaca - Rest sözleri! 'Rest' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Işın Karaca'nın yeni şarkısı Rest Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Rest sözleri nelerdir? Işın Karaca Rest sözleri nedir?
Işın Karaca - Rest şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Işın Karaca'ya aitken, müzik ise Can Yapıcıoğlu'na aittir.
IŞIN KARACA - REST ŞARKI SÖZLERİ
Uslanmıyorlar, Uslanmıyorlar
Yıllandıkça ,Yollanmıyorlar
***
Ooof kader
Kurbanı bu keder
Bir hayat seçtim
Bin ömüre bedel
***
Restime rest çekip
Yine gitmedi
Derdime derman ol dedi bitmedi
Dene dene deneyipte tükendik
Jest yaptık ona yine yetmedi
***
Restime rest çekip
Yine gitmedi
Derdime derman ol dedi bitmedi
Dene dene deneyipte tükendik
Jest yaptık ona vallahi
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