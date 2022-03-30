Işın Karaca - Rest sözleri! 'Rest' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler

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Işın Karaca - Rest sözleri! 'Rest' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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Işın Karaca - Rest sözleri! 'Rest' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Işın Karaca'nın yeni şarkısı Rest Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Rest sözleri nelerdir? Işın Karaca Rest sözleri nedir?

Işın Karaca - Rest şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Işın Karaca'ya aitken, müzik ise Can Yapıcıoğlu'na aittir.

IŞIN KARACA - REST ŞARKI SÖZLERİ

Uslanmıyorlar, Uslanmıyorlar

Yıllandıkça ,Yollanmıyorlar

***

Ooof kader

Kurbanı bu keder

Bir hayat seçtim

Bin ömüre bedel

***

Restime rest çekip

Yine gitmedi

Derdime derman ol dedi bitmedi

Dene dene deneyipte tükendik

Jest yaptık ona yine yetmedi

***

Restime rest çekip

Yine gitmedi

Derdime derman ol dedi bitmedi

Dene dene deneyipte tükendik

Jest yaptık ona vallahi

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