Işın Karaca evlendi mi? Işın Karaca sevgilisi Can Yapıcıoğlu kim?

IŞIN KARACA EVLENDİ Mİ?

Şarkıcı Işın Karaca, 2016'da nikah masasına oturduğu Tuğrul Odabaş'tan 2019'un kasım ayında tek celsede boşanmıştı. Karaca, ayrılığın ardından besteci ve piyanist Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. 3 yılı aşkın süredir Yapıcıoğlu ile aşk yaşayan Karaca, katıldığı düğünde yaptığı espri ile basın mensuplarını şaşkına çevirdi.

Işın Karaca, önceki akşam katıldığı bir düğünde kendisinden 19 yaş küçük piyanist sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile sessiz sedasız evlendiğini açıkladı. Basın mensuplarının şaşkınlığını gören Karaca, "Hep siz mi trolleyeceksiniz" diyerek şaka yaptığını söyledi.

IŞIN KARACA SEVGİLİSİ CAN YAPICIOĞLU KİM?

Işın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile yakın arkadaşı Mine İpek'in düğününde objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Sizi gelinlikle tekrar ne zaman göreceğiz?" sorusuna verdiği cevapla herkesi şoke etti. Sevgilisiyle evlendiğini söyleyen Karaca, "Arkadaşlar biz Can'la evlendik, şaka değil" diyerek parmağındaki tektaşı gösterdi. Muhabirlerin şaşkına dönmesiyle kahkaha atan şarkıcı, şaka yaptığını söyledi.

Işın Karaca'nın 19 yaşında Soner Kıvanç ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu, ikinci eşi Sedat Doğan ile evliliğinden ise Mia (2011) isimli bir kızı var.