Işıl Reçber kimdir? Işıl Reçber kimdir kaç yaşında, mesleği ne?

Show TV'nin sevilen yarışması Kuaförüm Sensin jüri üyesi olan Işıl Reçber sevenleri tarafından merak edilen isim oldu. Eski Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ve millî takım kalecisi Rüştü Reçber'in eşi olan Işıl Reçber kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kendine ait bir parfüm markası ve özel koleksiyonları olan Işıl Reçber, Kuaförüm Sensin programıyla birlikte merak edilen isimlerden biri oldu. Peki, Bülent Ersoy ve Seçkin Süngüç ile birlikte Kuaförüm Sensin'in jüriliğini üstlenen Işıl Reçber kimdir, kaç yaşında? Nerelidir? Detaylar haberimizde...

IŞIL RECBER KİMDİR?

Gaziantep doğumlu eski kaleci Rüştü Reçber'in eşidir. 23 yaşında dünya evine giren Işıl Reçber'in 2 çocuğu vardır. Sık sık giydiği kıyafetlerle, yaptığı saç modelleriyle, makyajıyla konuşulan Reçber, kendisini modacı olarak tanıtıyor.

Işıl Reçber 5 Ekim 1977 yılında Gaziantep'de dünyaya gelmiştir. Antep ve Arnavut karışımı bir aileye doğmuştur. İki tane erkek kardeşi olan Reçber ailenin tek kızıdır. Çocukluk ve gençlik yıllarını Antalya'da geçirmiştir.

17 yaşında Rüştü Reçber ile Antalya'da tanışmıştır. 1997 yılında ise Rüştü Reçber ile nikah masasına oturan, Işıl Reçber'in 2 çocuğu vardır.

En büyük çocukları 19 yaşında olan Reçber çiftinin kızları, Koç Özel lisesinden mezun olduktan sonra Boston Üniversitesinde eğitim hayatına devam ediyor. İkinci çocukları olan Mehmet Burak ise henüz 14 yaşında olmasına rağmen babası gibi futbol aşkıyla yoluna devam ediyor. Futbol eğitimine Galatasaray Futbol Akademisinde devam eden Mehmet Burak, Barcelona'nın FCBEscola futbol okulundan davet almış.

Kendisini modacı olarak tanıtan Reçber, giydiği kıyafetler ile adından sık sık söz ettiriyor. Bir yıl önce açmış olduğu youtube kanalında ise 20 adet videosu ve 3,56 Bin takipçisi bulunuyor. 18 yaşında kendi ismine özel kurduğu parfüm firması vardır. Bu zamana kadar farklı kategorilerde de kendi tasarımlarını, sevenleriyle buluşturmuştur.