Işık Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Işık Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, Işık Üniversitesi ücretleri...

IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

Işık Üniversitesi ücretleri şu şekildedir:

IŞIK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ