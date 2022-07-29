Işık Üniversitesi rektörü Hasan Bülent Kahraman kimdir? Hasan Bülent Kahraman kaç yaşında? Hasan Bülent Kahraman biyografisi!

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HASAN BÜLENT KAHRAMAN KİMDİR?

Hasan Bülent Kahraman 1 Eylül 1957 Kars'ta doğmuştur.

Kars'ta başladığı ilköğrenimini Ankara'da tamamladı. Ankara Koleji'nin orta ve lise bölümlerini bitirdi. Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ekonomi dalında yüksek lisans, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi dalında doktora yapan Hasan Bülent Kahraman, Hacettepe, ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı.

1977 yılından itibaren bağımsız yazar ve sanat eleştirmeni olarak çalışmalarını sürdürmektedir.1992 ve 1996 yılları arasında Kültür Bakanlığı Başdanışmanı, 1992 ve 1993 yılları arasında Kültür Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Uzun yıllar Radikal Gazetesi'nde yazdı. Rotterdam Belediyesi Sanat Kurulu üyeliğinde bulunmuştur.

Eczacıbaşı İstanbul Kültür Sanat Vakfı Danışma Kurulu İstanbul Bienali Danışma Kurulu üyeliği de bulundu (199:-2005) Araştırma alanları Türk siyaseti, siyasal kuramlar, sosyal kuram, yapısalcılık sonrası felsefe, kültürel araştırmalar, görsel kuram, modern Türk edebiyatı, Türkiye popüler kültürü olarak sıralanabilir.TÜSES, SODEV, Tarih Vakfı, Yazarlar Sendikası, Edebiyatçılar Derneği ve Middle East Studies Association of North America üyesidir.

Günümüzde Kadir Has Üniversitesi'nde İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı ve Rektör yardımcısı olup, Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır. Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu üyesi, Contemporary Istabul Yönetim Kurulu üyesi, Akbank Sanat Danışma Kurulu üyesidir. Kadir Has üniversitesi bünyesi nedki Galeri KHAS'ın kürsörü ve yöneticisidir. 2015 yılında Brüksel'de gerçekleştirilen Europalia Festivali-Türkiye'nin. Sanatsal Direktörlüğünü yapmıştır.