Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Işık Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Işık Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

1996 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan Işık Üniversitesi, Feyziye Mektepleri Vakfı'nın 136 yıllık köklü eğitim geleneğinin eseridir. 14 Aralık 1885 tarihinde Selanik'te Feyz-i Sıbyan Mektebi ile hizmet vermeye başlayan kurum; Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye'ye uzanan döneme; ulusal egemenliğe, Atatürk İnkılâpları'na tanıklık etmiştir. 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün onayı ile Feyz-i Sıbyan Mektebi, "Işık Lisesi" adını almıştır.

Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy ve Ispartakule'deki anaokulları, ilköğretim okulları, liseleri ve fen lisesi gibi, Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları eğitim zincirine eklenen Işık Üniversitesi de sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Üniversite, Işık geleneğinden güç alan eğitim-öğretim kadrosu ve Türkiye'nin önde gelen bilim insanları ile çağdaş eğitim anlayışı içerisinde ve Atatürk İlkeleri'nden şaşmaksızın gençlerin geleceğini yönlendirmektedir.

Işık Üniversitesi, Şile Kampüsü'nde bugün 5 Fakültede 34 programı ile lisans, 2 Yüksekokulda 20 programı ile önlisans, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinde lisansüstü, Yabancı Diller Okulu ve Sürekli Eğitim Merkezi ile önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere eğitim imkânı sağlamaktadır. Araştırma merkezleri, 24 saat açık kütüphane, laboratuvarlar, amfiler, derslikler, seminer alanları, yurtlar, revir, market, kırtasiyeler, yemekhane dahil 5 farklı restoran, sosyal tesis, açık ve kapalı spor alanları, tenis sahaları, futbol sahaları, festival (konser) alanı, Gençlik Kampı isimli üniversite sahil tesisleri, kampüs içerisinde her yerde sınırsız kablosuz internet desteği ile 566.000 m² alan üzerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Maslak Kampüsü'nde ise 2 enstitü, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayan Güzel Sanatlar Fakültesi ve Meslek Yüksekokulları bulunmaktadır.

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