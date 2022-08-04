Işık Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Işık Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Işık Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...

IŞIK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İktisat (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mimarlık (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Sinema ve Televizyon (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Sinema ve Televizyon (Ücretli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

IŞIK ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Işık Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

1996 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan Işık Üniversitesi bugün 3 Fakültede 23 programı ile lisans, 1 Yüksekokulda 9 programı ile önlisans, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde tezli ve tezsiz, Türkçe ve İngilizce 43 yüksek lisans ve 6 doktora programıyla lisansüstü ve Yabancı Diller Okulu ile öğrencilere eğitim olanağı sağlamaktadır.

Feyziye Mektepleri Vakfı'nın 136 yıllık kültürüyle hayat bulan Işık Üniversitesi, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen modern altyapısı, derslikleri, yurtları, kütüphaneleri, sosyal ve spor tesisleri, sanat galerisi ile 490 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Şile Kampüsü ve İstanbul'da iş dünyasının merkezinde Maslak Kampüsü ile hizmet vermektedir.

Işık Üniversitesi; güçlü akademik kadrosu, çok amaçlı modern kampüsleri, çok-uluslu, çok-kültürlü üniversite yaşamı, canlı ve sosyal kampüs hayatı, katılımcı eğitim anlayışı, başarı odaklı geniş burs olanakları ve sayıları 14 bini aşan mezunlarının iş ve kariyer yaşamındaki örnek performanslarıyla öğrencilerin yükseköğrenimdeki ilk tercihleri arasındadır.

MİSYON

Işık Üniversitesi kurucusu ve dayanağı olan Feyziye Mektepleri Vakfı'nın 136 yıllık birikiminin verdiği güçle öğrencilerine içinde yaşadıkları günde toplumun, dünyanın ve teknolojinin getirdiği değişimleri kavrayacak, değişime hızla ayak uyduracak, geleceği tayin eden değişimleri oluşturacak, yönetecek, koşullar ne olursa olsun onlara hakimiyet sağlayacak, bilimsel bilgiyi bir üretim ve toplumsal yarar aracı olarak kullanacak bir nitelik kazandırmayı öngörür.

Karmaşık sorun çözme kapasitesi yaratan, yüksek uyum sağlayan, çok-disiplinli bir bilim anlayışı içinde farklı alanlarda beceri sahibi olan, yaratıcı, eleştirel, analitik, güçlü yabancı dil bilgisine sahip, farklı kültürlere açık, kuşatıcı, kavrayıcı, yüksek erdemli, vakur, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek Işık Üniversitesinin temel vizyonudur.

IÜ daima yeni, yenilikçi, öncü bir üniversite olarak akademik ve toplumsal çıktının en üst düzeyde yaratıldığı ve işlevselleştirildiği, kendi kurumsal kültürünü yaratmış, bu nitelikleriyle ayrıcalıklı bir üniversitedir.

IÜ geleceğin bu nitelikleri taşıyan öğrencilerle kurulacağına inanır.

VİZYON

IÜ'nün önceliği akademik kültürün ve yapının çıktısı olan akademik üretimdir. IÜ tüm planlamalarını ve düzenlemelerini bu amacı hareket noktası alarak tasarlar.

IÜ kendisini içinde bulunduğumuz günün ürettiği en ileri düzeydeki bilimsel ve teknolojik bilgiyi öğrencilerine aktarmakla yükümlü sayar.

IÜ öğrencilerini analitik bilgiyle, eleştirel düşünceyle, karmaşık sorunları çözme yetisiyle, ileri düzeyde dil bilgisi ve becerisiyle, ülkesinin aydınlık değerlerini korumak ve yüceltmek ülküsüyle donanmış, yenilikçi, öncü, girişimci, paylaşımcı insanlar olarak hayata hazırlar.

IÜ bu sonucu sağlamak için paydaşlarının güvenerek bağlandığı yenilikçi, öncü, rekabetçi, yaratıcı, girişimci, üretken, örgütlü, katılımcı bir üniversitedir. Bilimsel bilgi üretimini kaynak ve değer üretmekle eş tutar. Kendi eko-sistemini ve değerler zincirini kurar ve sanal, biyolojik, fiziksel ve sosyal ar-ge'yi amaçlar.

IÜ yarattığı akademik kültürle öğrencilerine özgül bir formasyon kazandırmayı amaçlar. Disiplinler arası, tümleşik, modüler, katılımcı, açık bir öğretim sisteminin değerine inanır ve onu benimser.

Bilimsel bilgiyi bir üretim kaynağı olarak gören IÜ, ürettiği kaynağı da kendi kendisinin sürdürebilirliğini sağlayan temel finansman girdisi olarak değerlendirir. Sanayi iş birliği, patent, proje, yenilikçi buluşlar, girişimcilik ve yatırımcılık ana finansman girdisinin unsurlarıdır. IÜ'nin tüm paydaşları finansal üretim sürecine doğrudan katılır.

IÜ, yetenek yönetimine dayalı bir yönetim ve yürütme anlayışına sahiptir. Akademik ve yönetsel paydaşlarının seçilmiş ve önemli olma duygusunu yaşadığı, ürettikleriyle mevcudiyetlerini kanıtlayıp mutlu oldukları, ödül sistemi aracılığıyla emeklerinin en üst düzeyde karşılık bulduğu bir kurumdur. Planlanmış istihdam yöntemini benimser.

IÜ her bireyin yönetim düzeyinde kendi kendine yeterli olduğuna inanır. Yatay örgütlenme ve yerinden yönetim anlayışı içinde görev, yetki ve sorumluluk en üst düzeyde optimize edilmiştir. Tüm yönetim birimleri aynı amaca yönelir. Amaçta ve ülküde tutarlılık esastır. Kuralcılık değil, planlamanın ve uygulamanın ilke ve amaçları yönetime hakimdir.

Bütün bu ilkeler ışığında Işık Üniversitesi yarattığı bilimsel değer ve süreçlerle, onunla bütünleşmiş yüksek düzeydeki erdem anlayışıyla, evrensel değerleri kendi ülkesinin değerleriyle harmanlayan, geleceği tasarlayan, duyarlı, sorumluluk sahibi ve ön alma yetisinde bireyler yetiştirirken ekonomik rekabet gücüne sahip, sürekli olarak kendisini dönüştürme ve yenileme kapasitesinde, ülkesinin insani gelişme endeksindeki yerini ve ulusal rekabet gücünü yükseltmeyi amaçlayan, etkin, verimli bir dünya üniversitesidir.