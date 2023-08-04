Ishowspeed son günlerde hastanede paylaştığı görüntü nedeniyle Ishowspeed öldü mü? Merak ediliyor. Sosyal medya üzerinde yer almakta olan iddialar Ishowspeed öldü mü? Sorusunun araştırılmasına neden oluyor. Peki, Ishowspeed öldü mü? Ishowspeed sağlık durumu nasıl, yaşıyor mu?

Ishowspeed öldü mü? iddiları, ünlü yayıncının hastaneden fotoğraflarını paylaşmasının ardından gündeme geldi ve bu nedenle yaşayıp, yaşamadığı, sağlık durumu ve konu hakkındaki detaylar internet üzerinde özellikle takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Konu hakkındaki güncel bilgileri sizler için haberimize ekledik. Peki, Ishowspeed öldü mü? Ishowspeed sağlık durumu nasıl, yaşıyor mu?

ISHOWSPEED ÖLDÜ MÜ?

IShowSpeed, geçirdiği şiddetli baş ağrıları nedeniyle hastaneye başvurduğu sırada takipçileri ile şu sözleri paylaştı;

"Her an ölebilirim." notuyla paylaştığı videoda; "Küme tipi baş ağrısı denen bir şey var bende. Ölümcül bir baş ağrısı hastalığıymış. Şu anda uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum."

Henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi fakat yayıncının yaşadığı tahmin ediliyor. Öldüğüne dair resmi hesaplarından bir paylaşım gerçekleştirilmedi.

ISHOWSPEED KİMDİR?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde dünyaya gelen IShowSpeed, 21 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. IShowSpeed'in gerçek adı Darren Watkins'dir. 1.78 boyunda olduğunu söyleyen IShowSpeed, 61 kilodur ve kova burcudur.