IShowSpeed'e ne oldu? Speed'in hastalığı cluster headache nedir?

Ünlü yayıncı IShowSpeed, cluster headache nedeniyle gözü şişmiş ve başı sargılı bir şekilde hayranlarına bir video paylaştı. Videonun ardından IShowSpeed'e ne oldu, sağlık durumu nasıl? merak edildi. Speed'in hastalığı cluster headache nedir? Cluster headache nedir, neden olur? İşte detaylar...

Cluster headache nedir? Ünlü yayıncı IShowSpeed, cluster headache nedeniyle gözü şişmiş ve başı sargılı bir şekilde hayranlarına bir video paylaştı. Videonun ardından IShowSpeed'e ne oldu, sağlık durumu nasıl? merak edildi. Speed'in hastalığı cluster headache nedir? Cluster headache nedir, neden olur? İşte detaylar haberimizde...

CLUSTER HEADECHE NEDİR?

Cluster Headache (CH) yani Küme Baş Ağrısı, başın bir tarafında, tipik olarak göz(ler) etrafında tekrarlayan şiddetli baş ağrıları ile karakterize nörolojik bir hastalıktır. Etkilenen tarafta göz sulanması, burun tıkanıklığı veya göz çevresinde şişlik eşlik eder. Bu semptomlar tipik olarak 15 dakika ila 3 saat sürer. Ataklar genellikle haftalarca veya aylarca süren ve bazen bir yıldan fazla süren kümeler halinde meydana gelir.

ISHOWSPEED'İN SON HALİ