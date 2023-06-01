2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına katılım sağlamakta olan adaylar tarafından İSG sınavı ne zaman açıklanacak? Sorusu araştırılıyor. Peki, İSG sınavı ne zaman açıklanacak? İSG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İSG sınav sonuçları açıklandı mı?

İSG sınavı ne zaman açıklanacak? Sorusu, sınava katılım gösteren adaylar tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. İSG sınav sonuçlarına dair araştırmalar devam ederken ÖSYM başkanlığı tarafından bilgilere göre İSG sınavı ne zaman açıklanacak? Sorusu yanıt buluyor. Peki, İSG sınavı ne zaman açıklanacak? İSG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İSG sınav sonuçları açıklandı mı?

İSG SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları ÖSYM resmi internet sitesinde yer almakta olan bilgilere göre;

1 Haziran 2023 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

İSG SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI