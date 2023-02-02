Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Beşiktaş'a giden Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in yerini bir dönem Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncu Isco ile doldurmayı planlıyor. Peki, Isco Konyaspor'a mı gidiyor? Isco Konyaspor'a mı gelecek? Isco hangi takımda?

25 yaşındaki Boşnak yıldızı Amir Hadziahmetovic'i Beşiktaş'a satan Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor, İspanyol devi Real Madrid'in eski futbolcusu Isco ile temasa geçti. Merak edilenler arasında ise Isco Konyaspor'a mı gidiyor? Isco Konyaspor'a mı gelecek? Isco hangi takımda? soruları yer aldı.

ISCO KONYASPOR'A MI GİDİYOR?



Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Beşiktaş'a giden Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in yerini bir dönem Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncu Isco ile doldurmayı planlıyor. Konyaspor Başkanvekili Mehmet Akcan, 30 yaşındaki futbolcuyla görüştüklerini doğrularken, "Transferi bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. Sevilla ile olan sözleşmesini feshettikten sonra Union Berlin'le görüşen ancak transferin son günü masadan kalktığı için şu anda boşta olan 30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Konyaspor'un gündeminde.

"TRANSFERİ BİTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Isco'nun transferiyle ilgili iddialara yanıt veren Konyaspor Başkanvekili Mehmet Akcan, "Doğru, yıldız futbolcuyla görüşüyoruz. Transferi bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şansımız yüzde elli. Maddi konulardaki müzakeremiz için bir şey söyleyemem" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'YE DE ÖNERİLDİ İDDİASI"

Radyospor'dan Özgür Sancar'ın haberine göre İspanyol futbolcunun menajerler tarafından Fenerbahçe'ye de önerildiği iddia edildi. Bu sezon Sevilla formasıyla 19 maça çıkan Isco, 1 gol 3 asistlik performans göstermişti.