İşçiydi, çalıştığı yerin patronu oldu 50 yaşında 3 çocuk annesi kadın azmetti kendi iş yerini açtı, eşiyle birlikte çalışıyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yufka açma elamanı olarak işe başlayan Nurten Uslu, kendi işyerini açarak yanında gençleri çalıştırmaya başladı. 50 yaşında 3 çocuk annesi Nurten Uslu, yufka açmayı 12 yaşında başladığını belirterek, komşusunun önerisiyle çalışmaya başladığını söyledi. Uslu; 'Ben yufka açmayı 12 yaşında başladım. Komşumuz bana 'böyle hamur işyerinde girsen orada yaparsın, elin lezzetli' derdi. Sonra patronum Hülya hanım işe aldı beni. 11 sene onunla birlikte çalıştım. Patronum iş yerini bana devretti. Şimdi devam ediyorum. Ben de yanımda gençleri çalıştırıyorum. Çeşitli ürünlerimiz ve hepsini günlük taze olarak çıkartıyoruz. Ev ekonomisine destek olmak için çalışıyorum. Çocuklarımı okutuyorum. Birisi okudu evlendi, ikisi okumaya devam ediyor. Eşim ile birlikte çalışıyoruz'