İşçilere Kurban bayramı tatili kaç gün? Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili konuştu. Peki, İşçilere Kurban bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili işçilere kaç gün? İşte detaylar...

İŞÇİLERE KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı takip eden 13 ve 14 Temmuz'un idari izin olacağını söyledi. Erdoğan, " Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak." dedi. İdari izin kamu personelini kapsamaktadır.

"MEMUR, YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK"

Maaş ödemeleri konusunda da müjdeler veren Erdoğan, "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Yaşlı ve engelli maaşları da bayram öncesi ödenecek" ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Terör, göç, savaş, ekonomik ve sosyal krizler gibi hayati sınamalardan geçen bölgemizde Efes 2022 Tatbikatı dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren bir program olarak başarıyla icra edilmiştir. Dünyanın terörle mücadelesinde en eski ve en etkili ülkelerin başında geliyoruz.

"TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞLARI ZAMLI ÖDENECEK"

Yılbaşında çalışanlarımızın, emeklilerimizin yeniden gözden geçireceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu da vereceğiz. Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum. Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip ediyor, milletimize fayda getirecek her hususun üzerine gidiyoruz. Yeni yatırımlarla, yeni fırsatlarla, yeni finansman kaynaklarıyla istihdamı, üretimi destekliyoruz, ihracatçılarımızı pazarlarını büyütme konusunda teşvik ediyoruz.

"YURTLAR 1 EYLÜL'E KADAR ÜCRETSİZ OLACAK"

Bize yan gelip yatmak yoktur. Dünyada başı dik gezebilmenin tek yolu budur. Türkiye'yi birilerinin peyki haline dönüştürmek, boyun büken, el açanlar için bu mücadele bir anlam ifade etmiyor olabilir. Ama milletimiz bizim ne yapmak istediğimizi, nereye varmak istediğimizi gayet iyi biliyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerimizin yaz aylarını verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sunacağımıza inandığım iki projeyi başlatıyoruz. Spor okulları 81 illerimizin tamamında açık olacaktır. Yüzme, tenis, eskrim, jimnastikten güreşe sporun her alanında faaliyet gösteren bu okullarımızdan evlatlarımız istifade etmiştir. Tüm çocuklarımızı, gençlerimizi spor okullarımıza davet ediyoruz. Yaz aylarında gönüllerince seyahat edebilmelerine imkan sağlayacak bir kolaylıkla ilgilidir diğer haberimiz. Yurtlarımız 15 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş grubu arasındaki evlatlarımızın ücretsiz konaklama imkanlarına sahip olacaktır.

"AİLE DESTEK PROGRAMININ İLK ÖDEMESİ TEMMUZDA"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız düzenli ve süreli yardım programlarından faydalanan tüm aileleri ziyaret ederek insanlarımızı dinleyecek, ihtiyaç tespiti yapacaktır. 15 milyar liralık ilave bütçeye sahip, 12 ay süreyle devam edecek olan aile destek programının ilk ödemesini Temmuz ayında yapıyoruz. Tip 1 diyabet hastası evlatlarımızla ilgili müjdemiz var. Bu teşhisle insülin tedavisi gören çocuklarımızdan 11 bin 500 kişiye sürekli glikoz cihazı veya ikame cihaz temin edeceğiz. Yaşlı ve engelli bakım projelerini milli programa dönüştüreceğiz. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakımlarına kadar tüm zaruri ihtiyaçlarını karşılayacağız.

"BAYRAM TATİLİNİ TAKİP EDEN GÜNLER İDARİ İZİN KAPSAMINA ALINDI"

Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir. Öğretmen adaylarımız için de müjdemiz var. Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır. Ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış olacaktır. Son olarak Kurban Bayramını tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

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