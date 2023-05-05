Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelen işçi temsilcileri bugün bir kez daha bir araya geldi. İşçi zammının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, İşçi zammı ne zaman yapılacak? 2023 Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

Kamuda 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 yılı 'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü' görüşmelerinde süreç devam ediyor. Kamu işçilerine yapılacak zam araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İşçi zammı ne zaman açıklanacak? 2023 Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? Detaylar haberimizde...

İŞÇİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arsalan, Bakan Bilgin'i ziyaret etti. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) heyetinin de hazır bulunduğu görüşme yaklaşık 4,5 saat sürdü. Hak-iş Başkanı Mahmut Arslan, "Belli bir aşamayı geçtik. Ancak bütün maddelerde bir uzlaşmayı henüz yakalayamadık, tam bir mutabakat sağlanamadı." ifadelerini kullandı. Türk-İş Başkanı Atalay da "Talepleri karşılasınlar salı günü son olur, salıdan sonra görüşmenin bir anlamı kalmaz" dedi.

KAMU İŞÇİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise, kamuoyunun görüşmelerden bir rakam beklediğini; ancak bir rakam verme durumunun olmadığını söyleyerek, "Arzumuz, bugün verilen rakamları söylemekti. En son, taban ücret 12 bin lira ve yüzde 40 civarında bir zam vardı. O rakamın dışında da sendikaların tamamının iş yerlerine özel sorunları var. Emek zammı, hizmet zammı, gece çalışmaları, vardiyalar var. Bugün onların bir kısmını çözdük; ama rakamla ilgili, Sayın Bakan'ın da işveren sendikasının da büyük ihtimal önümüzdeki hafta salı günü bize bir rakam getireceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.