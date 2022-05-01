İşçi kenti Kocaeli'de binlerce işçi 1 Mayıs için buluştu

KOCAELİ - İşçi kenti Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle binlerce işçi bir araya geldi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle Kocaeli'de binlerce işçi bir araya geldi. Milli İrade Meydanı'nda toplanan işçiler, pankartlar, halaylar, slogonlar ile günlerini kutladı. Miting öncesi Doğu Kışla Parkı'nda binlerce vatandaşın oluşturduğu kortej, miting alanına kadar yürüdü. Yapılan yürüyüşe, sendika temsilcileri ile işçiler katıldı.

Kocaeli'de işçi bayramı kutlamaları devam ediyor.